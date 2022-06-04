針對近日染疫兒童出現腦炎的狀況，指揮中心諮詢委員李秉穎2日接受廣播節目專訪時指出，新冠病毒會感染嗅味覺神經，可能隨著神經進入腦幹，引起猛爆性變化，一旦碰到腦幹就「很難救回」，即便倒轉回4月也不知怎麼防。唯一可以預防兒童腦炎的就是預防感染，預防感染的話，我們現在有的做法就是停課，要不然就是疫苗。

對此資深媒體人羅友志昨（3日）在臉書翻出了指揮中心對兒童注射疫苗政策的會議紀錄，其中3月24日的會議召集人為李秉穎，紀錄明確表示決議「暫不建議5-11歲兒童族群接種Covid-19打疫苗」，然而4月15日李秉穎卻改口稱要兒童打疫苗，羅友志怒問「你們22天就可以一變再變，若無其事？ 」，更砲轟「錯誤的政策，比殺人更可怕！」

羅友志質疑，是不是因為該會議，導致台灣的兒童疫苗「才像便秘一樣，姍姍來遲」，也讓兒童「要在這場防疫中擔心受怕」，他更質問「而如果是，可以裝作沒事、沒人有事？」