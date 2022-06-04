台北市長選舉，國民黨正式提名立委蔣萬安參選，民眾黨則傾向支持台北市副市長黃珊珊，民進黨則傳出衛福部長陳時中是可能人選之一。前民進黨立委郭正亮認為，當年李應元代表民進黨出戰北市，拿到35％；因此，陳時中要從35％衝到45％，並不樂觀，若只有35％，真的不好選。

郭正亮2日在《踢批批開講》節目中表示，陳時中今年一定想要選台北市長，他舉2002年台北市長選舉為例，民進黨候選人李應元面對國民黨的馬英九，李應元還有拿到35％；而這一局黃珊珊氣勢不錯，陳時中也許認為他拿到40％就能當選。

郭正亮卻分析指出，陳時中要從35％衝到45％，並不樂觀，陳時中宣布參選，應就到頂了，若只有35％，真的不好選。事實上，民進黨寄望剩下的65％由蔣萬安、黃珊珊均分，那麼陳時中還是會當選。但他認為，這次台北市長選戰，三強真的還蠻平均的，看起來是棄保不了；不像1994年台北市長選戰，代表國民黨出戰的黃大洲被棄保，票被兩頭拉，民進黨陳水扁最後得票43％當選。

郭正亮還指出，陳時中若選台北市長，再講那些幹話試試看，到時一定會有人拿出一些問題「伺候」他，包括舉杯喝紅酒、幹話、嘉言錄，甚至防疫的一些作為，他非回答不可，因為他是候選人，沒有閃避的空間。另外，他也質疑，陳時中對市政熟悉嗎？市政是有預算配置的，所以都要考慮可行性，講錯了恐怕會被人家K死，因此，到時陳時中這一部分一定失分。

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