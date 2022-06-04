智利北部安托法加斯塔遭規模5.7地震侵襲 04:042022/06/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 智利北部安托法加斯塔遭規模5.7地震侵襲。（圖為地震示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，智利北部的安托法加斯塔（Antofagasta）今天遭規模5.7地震侵襲。 歐洲地中海地震中心指出，這次地震深度達146公里。（譯者：徐睿承）1110604 四川雅安6.1級地震已造成4人死亡41人受傷 四川蘆山規模6.1地震 釀4死42傷、14427人受災 救經濟 6月陸地方債傾巢而出 #安托法加斯塔 #規模5 #7地震 #侵襲 #歐洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》捷波今年主攻AI、自動化 不排除引進策略性股東 16:492022/06/02 財經 鋒面大雨影響搶修進度 中橫關原路段延至6／8通車 10:522022/06/01 生活 魏寶生任富盛投顧副董座 04:102022/06/03 金融．稅務 四川雅安6.1地震3人重傷 成都民眾：汶川大地震後這次震感最強 19:152022/06/01 兩岸 國雄集團 台中五期大案將登場 04:102022/06/01 產業特刊 四川雅安地震已致1死6傷 救援工作正進行 20:402022/06/01 兩岸 陸港觀盤－陸祭33項措施 重振疫後經濟 04:102022/06/03 全球財經 觀察者網》在中東傳播的中國近代史，是一碗毒雞湯（伍麥葉的熏籠精） 16:242022/06/02 海納百川 禁運俄國石油 歐盟年底前削減9成進口量 04:102022/06/01 國際大事 元大金萬人海選徵才開跑 04:102022/06/02 全球財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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