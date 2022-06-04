全球首富、同時也被網民送上「科技狂人」、「鋼鐵人」外號的伊隆．馬斯克（Elon Musk）一向著迷且擅長於形象打造，他在事業大放狂言，有成有敗，但多數人都只記得他成功之處。而既然是為投資者造夢的科技企業老闆，造夢未能實現也是常情，最近他把目標朝向網路社群巨頭推特，持續在媒體放話炒作他的網路言論自由夢想，至於此舉會不會影響他與中國大陸的關係，非常值得關注。

馬斯克極善於投資者造夢，最近他把目標朝向網路社群巨頭推特，持續在媒體放話炒作他的網路言論自由夢想，此舉如何影響他與中國大陸的關係，各界都非常關注。（圖／路透）

馬斯克做為一名成功的企業家，非常懂得如何給創投、股東與員工們塑造美好的遠景，這似乎也是絕大多數企業家的共同特性。馬斯克投資了各式各樣的企業，描繪出各式各樣的遠景，但並非每件都能成功，卻不因此減損他做為科技企業家的魅力與聲望。喜歡在推特或媒體上引爆話題為自己或企業宣傳已成為他的標誌，卻也留下讓人可以追查的紀錄。

全球首富描繪的美好遠景中有幾樣做得有聲有色，但他失敗摃龜的事也不在少數。近10年來他吹過牛而未能兌現或顯然無法兌現的事項，一一條列下來也頗為壯觀。例如：2012年馬斯克宣佈要用15到20年的時間，送8萬人去火星移民，現在離2027年下限只剩5年，連載人登陸火星任務都還沒完成。他的想法可能受了美國NASA將載人火星任務計劃訂在2030年的影響，也將預定2018年達成的火星載人往返的計劃推遲到2020年，這2年多來他已不再提起此事。8萬人移民火星的雄心壯志，讓人回想起來就像天方夜譚。

馬斯克曾極力宣揚人工智慧自動駕駛的理念，但自動駕駛出過幾次重大事故後，改口為輔助駕駛，最近很長一段時間已不再提起此事。圖為2015年他在加州特斯拉解說自動駕駛理念。（圖／路透）

馬斯克還說過要在2014年實現人工智慧自動駕駛，不只還沒實現，還改口說是要實現「輔助駕駛」，在輔助駕駛出過幾次重大事故後，現在馬斯克與其他人一樣，都不再對自動駕駛大放豪語了。

至於因俄烏戰爭受到矚目的星鏈計劃，2015年馬斯克曾說要在2019-2023年間發射1.2萬顆星鏈衛星，後來又加碼到4.2萬顆。現在2022年，已部署的星鏈衛星總數為1,740顆，按目前計劃，到2027年僅能完成10,342顆衛星部署。

馬斯克曾在移民火星與太空工業上大肆吹噓他的夢想，但多數都被迫延後甚至無疾而終。圖為馬斯克受邀訪問美國太空總署。（圖／路透）

馬斯克其他幾個太空計劃進行得都不太順利。2015年馬斯克提出要讓天龍飛船進行動力著陸，在2017年7月宣佈放棄；2016年揚言要完成的2級火箭回收，也在2018年11月放棄計劃。在其他幾家太空公司進行軌道旅行之際，馬斯克也在2017年宣佈翌年要送2名乘客進行繞月飛行，當然至今也都還未實現。

馬斯克收購推特後，將大力運用網路的力量為投資者繼續造夢，至於那些砸了大量金錢的投資未來是否依他的理想發展，也很讓人懷疑。（圖／路透）

在其他熱門新聞議題上，馬斯克跳票的也不少。2018年泰國青少年足球隊被困山洞裡，馬斯克對媒體說要造迷你潛艇把他們救出來，後來發現只是隨口說說，山洞的環境根本無法用潛艇救援。2020年疫情大流行期間，馬斯克說要在特斯拉工廠製造呼吸機，但至今沒有任何醫院用過特斯拉造的呼吸機，最後他在中國採買了1255台呼吸機贈給美國加州的醫院。

在中國上海設廠是扭轉特斯拉營運的重要決策，馬斯克非常重視經營與中國大陸的關係。（圖／美聯社）

在馬斯克最知名的企業特斯拉電動車上，馬斯克也發了不少豪言壯語。最近他在推特上表示特斯拉去年就具備打造電池續航力達900公里的電動車，但是到目前為止，特斯拉所有系列電動車還沒有哪一款具備這樣的續航力。

對於2019年之前在美國購買特斯拉汽車的車主而言，特斯拉汽車品質造成消費糾紛是媒體最喜愛的新聞，當時馬斯克幾乎每周都要接受媒體訪問時被拷問特斯拉汽車消費糾紛。後來特斯拉到上海設廠，大陸車主也極力捧場，初期把特斯拉的聲勢拉到前所未有的地步，但半年之後同樣地出現各種消費者糾紛。即便如此，特斯拉上海廠已快速發展成為該公司生產主力之一。

馬斯克目前在推特上有9640萬紛絲，未來可望追上推特粉絲冠軍、前美國總統歐巴馬的1.32億紛絲 。（圖／美聯社）

馬斯克在SpaceX、星鏈計劃上為投資者造夢仍然在國際形勢推動下成為熱門話題，最近收購推特的計劃也再次讓他成為全球最受關注的企業家，也是史上最多推特粉絲的首富。他在推特上的粉絲總數已達9600萬，直追現任推特粉絲冠軍、美國前總統歐巴馬的1.32億。最近一個多月來，他在推特上發言特別積極，還批評推特紛絲可能是假造的垃圾，看來很有企圖心追上歐巴馬拿下推特紛絲冠軍。如果真的買下推特，由於許多中國官員與機構都有帳號，以後是否會影響他與中國的關係，已成為各界高度關注話題。