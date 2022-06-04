【愛傳媒羅文嘉專欄】端午節羅小弟陪我外出工作，工作結束，父子兩買了手搖茶，散步到台博館，坐在宏偉建築前的階梯上。假日傍晚，人車都少，太陽漸退，十分舒服。我跟他分享這座博物館的由來，座落位置的特殊性，階梯正前方直直過去就是台北車站。

「我們就沿著以前城內最主要的街道，一路走到城牆邊的北門去好了。」

於是父子沿著衡陽路、重慶南路、博愛路來到北門。羅小弟忙著爬上爬下，我只能不斷找機會解釋北門與這座城市的故事，為了引起他的興趣，還得想辦法用遊戲的方式來輔助說明。

終於天黑可以回家，車上我說：「爸爸好累喔！」

「你是不是中了？」羅小弟認真看著我

「我是說，要教你好累。」

「那你就不要教，只要跟我玩就好。」

我也希望人生只要一直玩，但沒有耕耘怎麼會有收穫，當有一天你領悟時就太晚。

作者為民進黨前秘書長

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