指揮中心發言人莊人祥日前澄清，沒有規定染疫過世者要24小時內火化，但就有台南一家11口全部確診，老父親因此過世，卻在不到24小時就被火化，全家上下沒人能見到最後一面，對此殯葬業者也無奈表示都是照過往規矩，質疑中央政策朝令夕改，相當矛盾。

根據《TVBS》報導，台南劉女一家11口在五月底陸續確診，全部被隔離，幸虧里長出手幫忙送餐和物資，才免於斷糧危機，但其中80多歲的老父親在26日昏倒後送醫不治，遺體隨即在24小時內火化。劉女表示父親在醫院往生後，立刻被屍袋包裹送至火葬場，院方也說24小時內要火化，屍袋不能打開，家屬也不能看。

劉女抱怨，就這樣全家人都沒能見到老父最後一面，質疑政策反反覆覆，殯葬業者也表示，過往接收的訊息，確診死亡都是24小時內必須入殮火化，指揮中心卻在日前稱沒有這回事，而是24小時內通報即可。

殯葬業者質疑朝令夕改，明明過往法規上說處理時間越短越好，現在陳時中部長跳出來說沒有，讓他們忍不住反問是否有跟法規牴觸，直呼實在有些矛盾，也相當難為。台南市衛生局長則出面回應，表示COVID-19為法定第五類傳染病，並無規範遺體24小時內必須火化，但仍是越快越好。