屏東縣1名4歲女童小安（化名）8年前遭毒蟲鄰居許男（61歲）多次性侵還染上性病，許男卻以自己吸毒神智不清為由，否認性侵犯行；由於許男猝死，法院判決許男兒子應賠償60萬元給小安及家人，但許家不但不賠償，連一句道歉都沒有。此案與當年震驚韓國的「趙斗淳性侵幼童案」如出一轍，就連司法也無法替他們討回公道，讓小安家人憤恨難平。

震驚韓國社會的趙斗淳性侵案，發生於2008年12月11日，時年56歲的趙斗淳將上學途中的8歲女童拖入廁所殘忍性侵，導致其骨盆骨折、大小腸流出體外，趙以「酒醉神智不清」為由抗辯僅被判12年徒刑，出獄後還巧合地住在女童家附近，引起韓國群情激憤，連署要求政府重新檢討性侵刑度，此案還被改編拍攝成知名電影《素媛》。

「整整8年了，自從女兒被那個喪心病狂的愛滋吸毒前科犯性侵，我沒有一天好睡過，每天都在沮喪和氣憤中度過，總是在睡前難以控制的責怪自己，為什麼小孩多次受害，自己卻沒能即時將她從狼口救出。」安爸講起案發經過，瘦弱的肩膀忍不住顫抖。

女童多次出現抓下體行為，還因為疼痛哭泣，父親得知女童遭性侵始末後，趕緊報警處理。（圖／讀者提供）

本刊調查，2014年5月某天傍晚6時許，當時就讀幼稚園中班、年僅4歲的小安放學後回到家中，祖母在房間內睡覺休息，而乖巧的小安則獨自在客廳玩玩具，此時大門突然傳來陣陣敲門聲，小安跑到玄關查看，原以為迎來的是歸來的父母，豈料光臨的竟是一生的夢魘。

小安開門後仰起小腦袋抬頭一看，門口站的不是熟悉的父母臉孔，而是滿臉蒼白、面露壞意的許男，正當小安準備將門關起時，許男直接摀住小安的嘴巴，將小安拖到樓上他的住處，利用身材優勢，不顧小安的反抗，性侵得逞。

最後在小安不斷大聲哭鬧下，許男才作罷，將小安衣服穿好送回家，但為了不讓自己的獸行敗露，許男在送小安回到家門時，竟出言恐嚇小安封口，「只要妳敢讓爸媽知道，我就會殺了妳們全家！」

小安是直到因下體疼痛發癢而常用手抓撓，被家人發現追問後才說出被性侵害一事。「當時她（小安）不知道發生什麼事，只知道叔叔讓她很痛，要保護好阿嬤、爸媽，所以她不能說。」安爸心疼地說，豈料許男卻利用這點，食髓知味地對小安大逞獸慾。「從5、6月發生第一次，到10月報案的前3、4天是第3次，第2次的日期她自己也記不清。」

據了解，性侵犯許姓男子有吸毒前科，還疑似因此感染愛滋病、菜花等性病。（圖／示意畫面、翻攝123RF）

「因為許男有在吸毒，其父母並沒有將財產登記在他名下，就算他死了債務由他的兒子繼承，但直到今天，我們卻沒有獲得一句道歉與賠償。」小安父親說。據了解，許男其實家境相當富裕，而許男在案件審理期間去世，法院判決賠償金應由許男兒子賠償，但其兒子卻以名下沒有財產拒賠，豈料安爸近日卻得知，許男兒子繼承了大筆祖母遺產仍不願意賠償，讓他們難以接受。

對此，郭佩佩律師表示，若遇到性侵加害人住在自己附近，擔心對方對自己不利，且加害人有持續的跟蹤騷擾行為，可以依今年（111）6月1日上路的跟蹤騷擾防制法規定，尋求警察機關的協助，並視情形聲請保護令。

至於女童父母遇到求償無門的問題，若受害人可以提出相關證據，證明加害人有脫產或其他處分財產的行為，即可向法院提出假扣押聲請，且若證據明確，早點提出假扣押聲請，成功率比較高。

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