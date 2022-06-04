屏東縣一名許姓毒蟲（61歲）多次性侵4歲女童小安（化名）得逞，竟以自己神智不清開脫，然而案件仍在法院審理期間，許男在家中猝死，許男兒子繼承了許男債務，原應代為賠償小安家人60萬元，但許子以「剛出社會、沒有資產」拒賠，據了解許子日前繼承了祖母名下的數千萬房產，仍不願代父賠償道歉。

本月25日下午3時許，全台因為鋒面降下豪大雨，但對於小安的父親來說，從小安慘遭鄰居許男的毒手後，8年來，一家人心中的雨從來沒停過，講起這些年小安經歷的身心折磨，小安父親的臉上寫滿了委屈和不甘。

「女兒常睡到嚇醒而嚎啕大哭，也很怕黑、怕男人，那時的慘狀猶歷歷在目，被許男侵害而傳染的菜花就長在脆弱的肛門口，在榮總做了多次冷凍治療，對當時4、5歲的小孩來說，是多麼的痛不欲生，2個大人都差一點壓不住她的掙扎。」安爸說。

據了解，小安一共被許男侵害3次，更染上了許男身上的性病，每次的冷凍治療都讓小安痛得不斷掙扎，在旁負責壓制的小安父母看著寶貝女兒受罪，心中不斷淌血，然而更令人痛心的是，司法卻沒有給他們一個合理的交代。

女童遭性侵後留下許多後遺症，除了需定期到醫院治療、追蹤性病之外，還得承受龐大的精神壓力。（圖／翻攝自123RF、ctwant繪圖組合成）

本刊調查，許男的父母是屏東大地主，為了不讓許男買毒，因此並未將財產登記在其名下，而是登記在自己與許男兄弟名下，以致許男名下並無資產，法官裁量判處許男僅須賠償60萬元給小安一家，諷刺的是，儘管法官輕判，但至今小安一家人不但沒有得到一句許家人的道歉，也沒有獲得賠償。

許男在案發後隔年在家中猝逝，債務改由許男兒子繼承，但許子表示自己剛出社會，名下並無資產、不願意賠償，其實許男父母早已「暗暗留下」一大筆房產要給許男，即使許男亡故，仍轉入許男兒子手中。

根據本刊取得的許男兒子財產清單，其名下竟有祖父母留給他坐落屏東市區、萬丹的大筆房產、土地（屏東市斯文段、仁愛里、萬丹鄉萬生段、寶厝段），總坪數高達2412坪，市價高達數千萬元，然而反觀小安一家，8年前發生的慘劇仍歷歷在目，傷痛將伴隨小安一生，而如今卻連一句道歉都沒有，令人不勝唏噓。

郭佩佩律師表示，即使性侵加害人已經過世，還是可以持續上訴，討回應有公道。（圖／翻攝畫面）

對此，郭佩佩律師表示，若遇到性侵加害人住在自己附近，擔心對方對自己不利，且加害人有持續的跟蹤騷擾行為，可以依今年（111）6月1日上路的跟蹤騷擾防制法規定，尋求警察機關的協助，並視情形聲請保護令。

至於女童父母遇到求償無門的問題，若受害人可以提出相關證據，證明加害人有脫產或其他處分財產的行為，即可向法院提出假扣押聲請，且若證據明確，早點提出假扣押聲請，成功率比較高。

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