基隆市一名黃姓男子昨(3日)下午在親友陪同下，抱著一個紙箱走進基隆市一分局忠二派出所，表示他們在清理親戚遺物時，在床下發現紙箱，打開後竟是千餘發子彈，嚇得衝去派出所緊急報案，由於親友表示黃男都獨居一人獨來獨往，因此也不清楚這切子彈來源，警方立刻報請基隆地檢署指揮偵辦，經清查後，發現黃男曾基擔任基隆港警局聘僱人員，子彈口徑也為0.38口徑手槍子彈，與過去警用左輪手槍相似，因此將了解是否為過去警用制式手槍子彈。

警方在詢問黃男後得知，這批遺物是黃男的伯父，42年次的張姓男子遺留下來的。黃男透露，張男沒有子女，退休後便一直是一個人居住，鮮少與親友來往。去年7月，已經69歲高齡的張男，因為突發心肌梗塞死亡，家族成員為他處理完後事，因為各有工作難以湊在一起，所以拖到今年的端午連假，好不容易家族的親戚才排出時間，能夠聚集在一起，共同整理張男的故居及遺物。

今日上午，當親友群聚在張男生前的住處，整理房間及清理遺物時，在張男的床下發現一個紙箱，打開箱子後看到一個個紙袋，紙袋中則是總數多達千餘顆的子彈。親友們嚇得不知該如何處理，也不敢擅動袋裡的子彈，在經過討論後，決定眾人一起抱著紙箱至派出所報案。

黃男向警方表示，張男長年獨居，也沒有子女，生前也很少與親戚來往，因此親友們也不知道他生前的生活方式、交友狀況，也不知道伯父的床下怎麼會有子彈，更不知道子彈的來源。

警方表示，這些子彈外觀相當完整，初步可以看出是手槍子彈，看起來像是制式子彈，但仍需送至刑事局做進一步的鑑定，才能確定是制式子彈還是改裝子彈。目前警方也將全案報請基隆地檢署，由檢察官指揮偵辦，並進一步追查子彈的來源，及是否可能涉及其他刑案。