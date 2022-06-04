端午節過後，天氣持續高溫炎熱，上看36度。連假還有兩天，民眾若安排午後出遊，應提防陣雨或雷雨。根據最新預報，梅雨季以來的第3波滯留鋒後天接近，下周天氣不佳，大量降雨恐延續一整個星期。

連續假期進入中段，天氣依舊「熱如盛夏」、日夜溫差稍大。今各地氣溫：北部22至35度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至36度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，受到西南季風影響，迎風面地區今有短暫雨，其他地區午後雨勢較大。

最新模式模擬，這個周末台灣被暖氣團籠罩，屬典型夏季天氣，中午過後熱對流發展，山區、部分平地都有機會出現陣雨甚至雷雨。下周一滯留鋒接近，天氣再度轉差。

隨著滯留鋒重返，大氣相當不穩定，吳德榮指出，下周二至下周六，梅雨季第3波滯留鋒將在台灣附近南北徘徊，恐怕有劇烈天氣伴隨大量降雨發生機率；不過還是要看鋒面位置，移入陸地才會有上述狀況，持續觀察。