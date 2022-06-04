大陸安徽一對新人結婚，在婚禮現場新郎卻全程低頭，臉上不見任何笑容，對比身穿白色婚紗、滿臉幸福微笑的新娘，讓不少賓客看了議論紛紛，甚至有不少人開始質疑新人之間的感情。對此，新娘則主動解釋說，新郎只是肚子餓了，低頭都在想著等下要吃宴席，她更調侃說，都覺得他（新郎）不是來舉行婚禮的，而就是來參加婚禮吃喜酒的。

綜合陸媒報導，大陸安徽一對新人在5月30日舉辦婚禮，當天現場以大量鮮花點綴背景，營造出如童話故事般，浪漫而幸福的樣子，整體場面看上去相當氣派，出席的賓客都能感覺到男方出手闊綽。不過，新郎作為婚禮的主人翁之一，卻從婚禮開始到結束都低著頭，臉上沒有任何快樂的表情。

婚禮現場，男方全程低頭不笑，引起賓客討論。（圖／翻攝自微博）

這樣的狀況引起賓客們熱烈討論，有些人更忍不住對新人指指點點，懷疑新郎與新娘感情失和。對此，新娘則爆料說，新郎在婚禮當天都低頭，是在想結婚儀式何時會結束，因為婚禮當天他很早起、忙到沒時間吃飯，所以覺得肚子很餓，想快點吃喜酒。

新娘接著還調侃新郎說「我覺得他不是來舉行婚禮的，他就是來參加我的婚禮的，他不是想結婚，他就是來吃宴席的。」而婚禮當天的影片被PO上網以後，也引起網友熱議，有人認為結婚是人生大事，新郎的表現真的對不起新娘，但也有人認為，新郎肯定是一大早就起來忙，肚子餓恍神是小事，對未來夫妻的感情不會有影響。