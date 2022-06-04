蔡其昌助理挨轟造謠查不查？ 蘇貞昌「理直氣壯」這樣回應了

中央在六都開設大型兒童疫苗接種站，引發爭論，加上針對台中市政府施打兒童疫苗效率，國民黨日前指控立法院副院長蔡其昌助理發的圖卡是錯、假消息，引發是否該查辦的討論。行政院長蘇貞昌昨(3日)表示，「互相了解就好」，並談到最重要還是在第一線施打人員最辛苦。對此，網友則是認為「你講這話，很沒說服力，權力握在手上，怎麼不去改善?」「為何醫護要辛苦啊，安排好就不用辛苦啊。為何不共存宣布前打好小孩疫苗」。

蘇貞昌昨上午到台中視察兒童疫苗大型接種站時談到，蔡其昌的助理所講的是在校園兒童施打輝瑞疫苗的數量，而台中市政府講的是全台中市小朋友打輝瑞跟莫德納疫苗的數量，那在疫情當前，資訊很多，昨天他們雙方都已經有對外說明，互相了解就好。

另外，蘇貞昌表示，最重要還是在第一線施打人員最辛苦，例如台中榮總陳院長帶領第一線醫療人員，端午假期大家沒有休息，都為兒童服務，希望大家一起合作對抗病毒，一起在疫情最後關鍵戰役，我們希望能夠很快取得勝利。他談到，這一路來全國同胞一起努力、走得這麼辛苦，不一定都能做到100分，但是只要忍耐、多努力、大家一起多合作，相信很快就能戰勝病毒、就能打贏最後戰役，盡快回復正常生活。

蘇貞昌的說法引發網友討論，有不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導留言，已有超過600則，其中有不少人認為「就是你中央不做事，還在那指手畫腳，大將無能，累死三軍」、「重點是：醫護的辛苦，是誰造成的」、「基層人員很辛苦，但又隨便調基層人員，讓原單位更辛苦..」。