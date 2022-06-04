費城人本周末宣布開除總教練吉拉迪（Joe Girardi），他本周一才對媒體表示「不擔心自己的帥位」，沒想到高層的大刀短短幾天之後就落到他頭上。教練助理米契（Bobby Meacham）也一起被炒，首席教練湯姆森（Rob Thomson）被升為代理總教練，（Mike Calitri）升任首席教練。費城人本季目前22勝29負。

球團總裁聲明：「這個球季至今充滿挫折，我們認為球隊沒有發揮全部的實力。雖然全體人員都有責任，我覺得需要做出改變，給球隊一個新的聲音是最有機會扭轉局勢的方法。我相信我們的隊伍有能力重回正軌，讓湯姆森的經驗帶領我們前進。」

費城人總裁是鄧布勞斯基（David Dombrowski），他先前擔任紅襪總裁拿下2018年世界大賽冠軍，但在奪冠10個月之後就被紅襪開除。

吉拉迪在2020年球季開始執教費城人，首季碰上縮水球季只繳出28勝32負，接著去年82勝80負終於突破5成勝率。費城人本季團薪是隊史最高的2.3億美元，目標是要重返暌違10年的季後賽，卻在5月後半苦吞10敗，距離5成勝率愈來愈遠。吉拉迪兩年多累積132勝141負。

費城人可能後悔炒掉了前任總教練卡普勒（Gabe Kapler），卡普勒離開之後前往舊金山巨人，去年以107勝55負勇奪「年度最佳教練」。至於升任費城人代理總教練的湯姆森，他過去是吉拉迪執掌洋基期間的首席教練（2008-17），對於球隊運作十分熟悉。