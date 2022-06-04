釋小龍與郝劭文當年主演電影《新烏龍院》，憑著可愛小和尚形象爆紅，成為不少六七年級生的回憶，上個月郝劭文向化妝師女友林寧瑞求婚成功，還在520當天曬出甜蜜合照，正式邁入人生下一階段，沒想到近日釋小龍也傳出結婚喜訊，更已經升格人父，育有一個可愛女兒。

微博主《推理君江小宴》日前曬出疑似釋小龍帶著妻女出遊的照片，接著寫道：「釋小龍老婆帶女兒出行，愛女正面照首曝光，小童星偷偷當爸了大家都不知道」，照片中這位疑似釋小龍老婆的女子，當天穿著白色細肩帶背心，身材看起來婀娜多姿，只見她和保姆推著小孩走出來，這名坐在玩具推車上玩手機的小女孩，被推測就是釋小龍的女兒，他本人雖未對此消息做出回應，但已經引起許多網友關注。

釋小龍對於被爆結婚育有一女一事尚未回應。（微博）

對此，網友紛紛回應：「轉眼間我們當年的童星也結婚了」、「人家都有孩子了，我還單身」、「恭喜他邁入人生下一階段」，不過這張偷拍的照片也引起眾怒：「有没有職業素養，不拍别的拍别人女兒這就過分了」、「你憑什麼曝光未成年人的正面照」、「幹嘛曝光小朋友照片有點職業道德吧」。

釋小龍妻女照片曝光。(推理君江小宴微博)

釋小龍妻女照片曝光。(推理君江小宴微博)

釋小龍在經典電影《新烏龍院》飾演武功高強的小和尚爆紅，被譽為李連杰接班人，雖然靠著自己實力在演藝圈奮鬥，但鮮少人知道他是名副其實的富二代，父親陳同山是少林寺武術學校的校長，更是「少林寺十八金剛」之一，名下擁有影視、餐飲、武術等9間公司之外，更靠房地產致富成為億萬富翁。