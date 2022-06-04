性感辣模雪碧（方祺媛）有「情色教主」封號，擁有豔麗臉蛋及傲人E罩杯火辣身材，人氣一直以來居高不下，個性率直的她曾坦承是靠整形才有現在的美貌，也時常在社群平台分享生活日常；昨（3）日她自曝過去情史，以男女吵架哪種話最觸及底線為題，她提起最不能忍受某個前任罵她老女人，讓她記恨一輩子。

雪碧昨（3）日在facebook發文，「哪句男女吵架最破你底線的爛話？」，提到最不能接受的話，雪碧坦承痛點還是在年紀上，明明自己比對方看起來年輕很多，卻被某位前任曾經罵是「老女人」，讓她無法接受，之後那位前任分手後又回頭找她，表示想要復合結婚，雪碧則霸氣回絕，她以自身經驗奉勸大家「吵架別口不擇言，女人會記一輩子！」

而她也不忘在端午節釋出性感美照慶祝佳節，頭上戴著可愛的黑色蕾絲造型頭箍，搭配快溢出比基尼的E級豪乳，表情慵懶誘人，此外，更在instagram上傳一段惡搞影片，配文寫下「手很酸欸」，影片中雪碧坐在地上，一隻手伸向鏡頭外上下晃動，飽滿雪乳也隨之搖晃，雪碧雙眼迷離，不時張嘴吐氣，鏡頭外傳來規律的撞擊聲，這段影片讓人超容易誤會是在做什麼「色色的事情」，沒想到下一秒雪碧從鏡頭外拿出防曬乳，原來只是在倒防曬。

這段影片讓粉絲熱烈回應「我以為你幹壞壞的，害我想入非非！」、「好晃，身材真好」、「有泰國廣告的feel」、「前面有開車的嫌疑」，她也藉機宣傳自己的抖音帳號，表示每天都會直播。