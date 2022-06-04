國民黨高雄市長人選至今未定，引發政壇關注。國民黨發言人、高雄市議員參選人白喬茵日前接受中廣董事長趙少康訪問，表示曾聽聞若趙出征高雄，會讓綠營非常忌憚，並現場詢問「有考慮來選高雄市長嗎？」趙則意外爆出，有人力拱立法院前院長王金平出來選，只是不知道王願不願意。王可能參選高雄市長的消息引熱議，驚呆大批網友。

白喬茵5月31日上《TVBS》政論節目〈少康戰情室〉系列節目〈少康上線啦〉談及年底縣市長選舉，白表示，曾聽聞江湖流傳過一組國民黨六都市長「黃金陣容」名單，讓民進黨非常忌憚，認為會讓綠營選情非常困難。

白喬茵指出，該份名單中高雄市長被點名人選正是趙少康。白忍不住現場再問一次趙：「有考慮來選高雄市長嗎？」趙回應：「還是有很多人想選，優先讓人家考慮。」不僅如此，趙也說，有聽說有人喊要王金平出來選，只是不知道他願不願意。

有人力拱王金平參選高雄市長的消息，迅速掀起熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「我的天啊王金平！不要嚇死人了好不好！」「今日最驚奇」、「是今日最驚嚇才對」、「怎麼人選愈來愈誇張？」「國民黨是嫌舒服日子過太久是不是」、「就算高雄很難選贏，也要推合理人選好好硬仗，才能獲得選民尊重」、「拜託川伯快來解救藍營蒼生」。