根據美國國防新聞週刊 （Defense News）報導，日本計畫將其在2021年改裝的「多用途運用護衛艦」出雲號（JS Izumo）派往印太平洋地區進行年度部署，在未來四個月期間進行培訓並加強地區與夥伴聯繫。

出雲號護衛艦將與高波號驅逐艦（JS Takanami）、霧雨號（JS Kirisame）與一艘未命名的潛艇一起進行印太2022航行，該航行訂於6月13日至10月28日進行，直升機也將跟隨進行海上部署。

預計日本還將派出多架自衛隊戰機，包括川崎P-1海上巡邏機（Kawasaki P-1）、UP-3D電子情報蒐集訓練機、US-2水上飛機（ShinMaywa US-2 Amphibious aircraft）。目前尚不清楚US-2是否會部署至計畫完成。

此次部署將使日本海上自衛隊參加一系列軍事演習，包括6月在夏威夷附近舉行的多國環太平洋演習以及9月在澳洲舉行的「卡卡杜軍演」（Exercise Kakadu），另外還有美國主導的太平洋先鋒（Pacific Vanguard）聯合演習，預計美、南韓、澳洲海軍都將參加，並在澳洲、越南、菲律賓、巴布亞新幾內亞和多個南太平洋島嶼停靠；太平洋先鋒結束之後將與印度海軍聯合演習。

出雲號原屬於反潛戰直升機驅逐艦，但日本在2021年將出雲號與姐妹艦加賀號（JS Kaga）進行改裝，讓F-35B可以直接在艦上起降。日本目前已經完成出雲號的第一階段改裝，在2021年10月首次操作F-35B起降，也使出雲號成為1945年以來，第一架使用定翼機的日本軍艦。

F-35B 戰鬥機在出雲號上進行垂直起降。

日本目前是向美國購買F-35的最大海外客戶，計劃共購買147架，其中包括 42 架 F-35B 短距起降和垂直起降型號。