臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，蘇貞昌28日放話「我們會加以咎責查辦」，引發爭議。總統蔡英文至今未對此事發表看法，昨日（3）端午節則在臉書發文「祝福全體國人平安健康」，感謝每位國人為台灣防疫所做的努力和付出。此消息再度點燃大批網友怒火，有人更直言：「很多小孩走了，還有很多長輩也走了。」

蔡英文昨日在臉書發文表示：「端午連假，祝福全體國人平安健康。」蔡指出，她知道大家一起防疫兩年多，都很辛苦甚至有些疲憊，但在這最後關鍵時刻，「我們繼續拚一下，一定可以度過疫情的挑戰」。

蔡英文強調，除了向大家報告兒童醫療量能，她也要向大家說聲感謝，謝謝家長們的配合，一起提升兒童疫苗接種率，增加學童集體的保護力。蔡再度重申，謝謝每位國人為台灣防疫所做的努力和付出；防疫需要每一個人的力量，去年我們團結克服了疫情挑戰，現在，我也要拜託大家繼續團結，堅持防疫，祝大家端午節快樂。

此文一日內即湧入超過5000則留言，除有部分支持留言外，大多為批評聲浪：「很多小孩走了，還有很多長輩也走了」、「妳的防疫團隊，搞得人民疲於奔命，人仰馬翻」、「不需要特別強調兒童疫苗到貨量，這些不是妳早該準備好與做好的事嗎？做任何事都慢半拍，真有妳的」、「全國人民都盡量靠自己，因為無能政府的落後部署」、「在端午節的今天很多小孩就這樣走了！」