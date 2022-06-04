大陸央視新聞4日報導，中國駐美國大使秦剛當地時間2日在休士頓美國亞洲協會德州分會發表講話說，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，正面臨空前複雜嚴峻的挑戰，相互尊重、和平共處、合作共贏才是中美正確的相處之道。

秦剛說，美國國務卿布林肯上周發表了對中政策演講，暴露了美國對時代、對中國的嚴重誤解誤判，凸顯了中美雙方在一些重大問題上的分歧。對此，他就中美關係的「初心」連發三問：我們今天所處的是什麼樣的世界？中美作為兩個大國應該如何建設好自己的國家，並且為世界的和平與繁榮作出貢獻？什麼才是中美正確的相處之道？

秦剛指出，面對各種全球性挑戰，任何國家都不能獨善其身或獨霸天下。那種與少數一些國家聯盟、遏制打壓另一些國家的做法，那種以意識形態畫線、渲染「民主與威權對決」的做法，那種把自己的價值觀和意志強加於人的做法，只會嚴重撕裂這個世界，製造無窮無盡的禍端。

秦剛表示，中美首先都應聚精會神辦好自己的事，做更好的自己。中方發展的目的就是既立己、又達人，而不是以超越誰、取代誰、競贏誰為目標。中美在某些領域的確會有競爭，但應是公平、健康的競爭。

他認為，中美關係的主流是利益交融、互利共贏，合作是雙方唯一正確的選擇。中美間的差異不應成為妖魔化、汙名化的藉口，兩國間的分歧也不應成為敵意和對抗的理由。不僅要正視分歧、管控分歧，更要化解分歧、超越分歧，擴大兩國之間的最大公約數。不僅要應對危機，更要預防危機，防患未然。

秦剛指出，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最根本的問題。一個中國原則是中美關係的基石。拜登總統明確表示，美方不尋求與中國打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意與中國發生衝突。其上述承諾應該切實得到遵守，這是中美關係走出當前困境的關鍵所在。

秦剛最後說，中美關係正處於關鍵關口，何去何從需要雙方共同作出正確選擇，希望中美關係的航船穿過當前的風暴迷霧和激流險灘，早日回到健康穩定發展的正確軌道。