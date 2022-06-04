屏東1名林姓男子剛出獄不久，在教會認識1名已婚人妻，某次林男邀請人妻到家中作客時，竟強制與對方發生性行為，事後林男還辯稱是人妻說做夢夢到2人愛愛，以為對方在性暗示，但人妻表示當下非常害怕，不敢反抗，只求主能讓她活著離開，法官依強制性交罪，判林男有期徒刑5年。

據判決書指出，屏東1名林姓男子，於109年7月參加教會活動認識1名人妻，某日人妻到林男家中聊天時，林男向人妻提議，想和對方發生性行為，遭人妻拒絕後，林男竟基於強制性交之犯意，將對方推倒在床上，脫掉她的衣褲，強制與她發生性行為1次，人妻在聊天的過程得知林男剛出獄不久，擔心不服從的話會受到林男更嚴重的侵害，故不敢反抗而屈從之。

林男辯稱，並沒有強制和人妻發生性行為，是人妻和他說「晚上夢見2人在做愛」還告訴他「這是神給我們2人的考驗」，讓他瞬間起了生理反應，覺得人妻在性暗示他，且在發生性行為的過程中人妻都無任何反抗。

人妻表示，在被侵害的過程中她完全不敢反抗，林男拖下她的褲子後，因為知道對方是更生人，所以更加很害怕，只求主能讓她活著離開。且法官詢問兒子得知，人妻受到侵害後，回家一直在哭，還對林男說「你為何要這樣對待我」、「我這麼真心幫助你」等，可證林男確實侵害人妻的身體主權。

法管認為，林男在答辯時，證詞反覆，一下說從未詢問人妻發生行為，過沒多久，林男又改口曾經要求人妻與其發生性行為，且不斷推卸自己侵犯人妻的責任，故認定林男侵害人妻屬實。依強制性交罪，處林男有期徒刑5年。