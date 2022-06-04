年底選舉，國民黨高雄市長人選仍未搞定。將代表國民黨參選左楠區市議員白喬茵昨(3日)在廣播節目中談到，高雄市前副市長李四川對當地來說就是一顆很亮眼的星，唯有他出征才有力抗現任市長陳其邁的可能性，「他來是省事也省時間，且勝算很大的一個人」。不過，李本人先前已表態無意願參選。

白喬茵3日在廣播節目《嗆新聞》中被問及「關於高雄市長人選到底會是誰？地方上拜訪聽到聲音好像是對李四川期待值比較高？」她說，李四川對當地來說就是一顆很亮眼的星 唯有他出征才有力抗陳其邁的可能性，因為他除了有在地經驗、行政歷練，還有公務背景，最重要是「人和」，大家對他是服氣的，他來不用排解地方勢力和拉扯，自然而然就是大家想力拱的人，他來是省事也省時間，且勝算很大的一個人。

白喬茵接著說，這場高雄市長會是誰出征，現在已經六月，也希望黨中央盡快提出人選、安大家的心，但也知道這種東西急不得。