氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今明2天台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」（高溫皆在35、36度左右），要防曬、防中暑。今(4)日受西南季風影響，上午西南部有局部短暫陣雨，大氣不穩定，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，有局部性大雷雨發生的機率；明(5)日受西南季風影響，清晨、上午迎風面西南部，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，範圍略縮小，偏在中南部。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周一(6日)「滯留鋒」接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有「強對流」發展的條件；下周二(7日)至下周六(11日)，「梅雨季」第3波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。而「滯留鋒」南北徘徊、雨勢強弱變化的時程，模式還在調整，需持續密切觀察。