《中國紀委監察報》4 日報導，端午剛過，大陸中央紀委國家監委網站曝光各地紀檢監察機關 5月27日至6月2日通報的69起違反「中央八項規定精神」典型案例，以享樂主義、奢靡之風問題占比最多。其中，違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利三大類問題，分別占通報享樂主義、奢靡之風問題總數的64.7％、23.5％、11.8％。

從各地通報的案例看，有的在方式途徑上玩花樣，通過物流快遞收送錢物，分批操辦婚喪喜慶。湖南省市場監督管理局黨組成員、副局長丁珍良向管理服務物件索要筆記型電腦等貴重物品，其中部分物品採取郵寄形式送達。該省石門縣生態環境委員會辦公室前副主任龔佑平分4批操辦女兒婚宴，並主動邀請85名管理服務對象和單位同事參加。

有的在公款上做文章，虛列名目套取資金，私分濫發，違規公款送禮。吉林省長春市寬城區人大常委會前副主任韓明仁指使下屬用虛列合同等方式，套取公款180餘萬元（人民幣，下同），設立「小金庫」解決各種不合理支出。中國人民銀行瓦房店市支行黨組成員、副行長馬榮祥通過虛開發票方式套取地方補助經費以及徵信、外匯和支付系統運維專項經費，兩次違規發放津貼補貼獎金共計48萬元。

有的心存僥倖、頂風違紀，藉赴外地出差、傳統節假日之機，違規吃喝、公款旅遊，違規收受禮品禮金。湖南省芷江侗族自治縣發改局前黨組成員、副局長李先春帶隊赴湖北枝江等地學習考察期間，多次違規接受管理和服務對象宴請。龍江銀行股份有限公司前黨委書記、董事長張建輝與家人到三亞過春節期間，食宿等相關費用12萬餘元由私營企業主支付。長春市公安局交通警察支隊車輛管理所政祕科前二級警長王岩借每年春節之機，連續四年收受管理服務物件所送購物卡，每次1張、面值500元，數額不大，手伸多了膽子就大了，由風及腐、風腐交織充分顯現。

報導稱，紅包禮金絕非小事小節。6月1日，湖南省紀委監委對7起領導幹部違規收受紅包禮金問題進行點名道姓通報曝光。湖南省紀檢監察機關把深化整治領導幹部違規收送紅包禮金問題作為今年正風肅紀工作的重要抓手，強化日常監督，明確提出對深化整治期內不主動整改和繼續違規收受紅包禮金的從嚴查處。

吉林省紀檢監察機關緊盯年輕幹部特別是新任職和重點崗位的年輕幹部加強監督檢查，對苗頭性、傾向性問題早發現、早提醒。5月31日，吉林省紀委監委專門通報5起年輕幹部違反中央八項規定精神問題典型案例，體現了拒腐防變從領導幹部抓起、從作風嚴起、從年輕幹部管起的鮮明導向。