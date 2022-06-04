端午連假各地艷陽高照，出門除了防曬、多喝水避免中暑外，眼睛的防護也很重要。戴上太陽眼鏡不但遮住烈日強光，也能隔絕紫外線傷害。只是太陽眼鏡的鏡片並非「顏色越深越好」，就算為了時尚美觀，兩種顏色的鏡片也不宜當作太陽眼鏡使用。

●紫外線大傷水晶體 白內障的禍首之一

澄清眼科劉斌弘醫師表示，人看到強光瞳孔會縮小以減少進光量，但肉眼看不到紫外線，瞳孔無反應，所以易傷害眼睛。由於眼睛水晶體中有蛋白質，蛋白質會吸收紫外線，使組織產生不好變化，有點像雞蛋受熱會變白一樣，造成白內障。

為了保護眼睛，在室外最好能配戴太陽眼鏡。醫師指出，太陽眼鏡主要有兩個功能，一個是濾光，另一個則是抗紫外線。聯安診所眼科蕭裕泉醫師建議，適當的太陽眼鏡選擇準則：

1.務必是有效防紫外線的鏡片

真正有防紫外線功效的鏡片，才能算是太陽眼鏡。若是沒有紫外線防護功效的鏡片，即使鏡片顏色再深都不具保護作用，反而會讓瞳孔在遇強光時，無法適當的收縮保護，使強光更易進入眼睛，對眼睛造成更大傷害。選購時可以請店家測試紫外線防護度。

2. 顏色

一般建議挑選棕色、紅色、或黃色、墨綠色及灰色為主，這些顏色的太陽眼鏡雖然會使看東西的顏色對比稍差，但比較不會使物體的色彩失真，而且可以增加視覺的景深。

藍色及紫色則避免使用，因為透過這些顏色的鏡片看東西，會使物體的色彩失真，看出去的視力也較模糊些，更無法過濾對眼睛有害的藍光，傷害力更強。

3. 深度

顏色深度主要是防強光刺眼，可以選擇漸層深，也就是鏡片上深下淺的形式。理想的深度是戴上之後，外人看不太見眼睛的感覺，但太深也不建議，尤其開車時配戴的鏡片顏色若過深，進入隧道等明暗對比強烈的場所時，易造成視線不明的危險。

4. 善用鏡片特殊功能

特殊的太陽眼鏡的鏡片，更能符合使用的便利性，如經常進出辦公室的都會人士，可選擇依光線而改變顏色深度的感光變色鏡片，少掉不斷換眼鏡的困擾； 駕駛及戶外活動者，可選擇有鏡面塗料、 看起來有點像鏡子的鏡片 ，具有防強眩光的功能，對長時間接觸強光者，具有較佳的保護力 。

此外，近視者、到雪地時，則可選有偏光鏡功能的鏡片，可以防紫外線、強光，又有過濾掉太陽反射平行光，達到更佳的防護效果。

澄清眼科陳信榮驗光師則是提醒，選配太陽眼鏡時，除了挑選喜歡的款式之外，更要注意查看鏡片的品質。他提供具體參考建議：

1.觀察鏡片是否清澈均勻，沒有劃紋、斑點、凹凸不平、氣泡或模糊等現象。

2.將鏡片朝上並檢查，看鏡片上呈現的影象是否有扭曲或呈波浪形，如果有，就屬劣質的鏡片。

3.檢查鏡框及四周零件是否牢固，鏡框應緊密且舒適貼在鼻樑及耳朵上，原則是「睫毛不能碰到鏡片」。

陳信榮驗光師也請家長注意，小孩眼睛的水晶體遠比大人更透明，因此在戶外更需要戴太陽眼鏡，為孩子選擇合格適當的鏡片，也是保護孩子眼睛的重要關鍵！