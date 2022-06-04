維繫婚姻不容易，一名女網友透露，與老公結婚10年、生了3個孩子，近日發現對方偷吃小10歲的女大生，讓她超崩潰。在兩人吵架的過程中，老公甚至毫不隱藏地嫌她生了小孩以後，私處暗沉又鬆弛，讓人性致缺缺。原PO聽完秒心涼「把青春奉獻給老公與家庭，換來的竟是兩人形同陌路的結局」。

一名女網友近日在臉書社團《靠北婚姻2.0》上分享，她與老公結婚10年並生了3個小孩，婚後她不斷懷孕、生產、照顧孩子與工作，起初夫妻感情都很好，偶爾還會安排約會，但近日房事卻變得越來越少，對方也越來越敷衍，兩人之間似乎沒有了激情。

女網友透露，這半年來老公完全不碰她，她想了很久才鼓起勇氣詢問，而老公聽了直言說，她的私密處暗沉，且生了3個小孩鬆弛了很多，讓他真的無法提起「性致」，而他先前也都是裝的，只是近期真的演不下去了，才會完全不碰她。為此兩人大吵了一架，原PO委屈地說「我是為了他生3個小孩的啊！」

女網友指出，兩人吵架到一半，老公的手機突然響了，卻見他瞄了一眼螢幕就掛斷，沒想到對方卻又打了第二通電話來，讓她頓時心生懷疑，嘗試要接老公的電話時更是被狠狠推開，而老公也終於吐露真言，原來他在外面上班的時候，一直都有個小三，而且那個女孩是個比他們小了10多歲的女大生。

女網友崩潰地說，得知真相以後，她的心都涼了，她將青春奉獻給老公與家庭，換來的竟是兩人形同陌路的結局，同床共枕卻毫無互動，彼此的談話內容也只剩下孩子，若不是為了小孩，她真的很想直接離婚，但她一個人要怎麼獨自扶養3個孩子？不知道有沒有人能懂這樣的無奈，而她也無法理解，小三年紀輕輕為何要搶別人的老公？

貼文引起網友討論，「人生最不需要的是奉獻青春」、「你可以沒了老公 但你一定要找回當初也擁有激情的自己，你值得更好的」、「沒有人規定，媽媽就得為孩子犧牲一輩子，把孩子留給他」、「女人要多愛自己一點」、「看到這種男人，真的會讓女性感到心寒」、「老公都把妳糟蹋成這樣了，放手會是妳人生最好的改變」。