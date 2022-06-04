太空人本周末續約24歲的古巴猛將阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），根據美媒ESPN報導，金額為6年1.15億美元（新台幣33.8億），成為史上最貴的DH指定打者合約！阿瓦瑞茲顯然受益於勞資協議的新規定，國聯也開始使用DH，讓這類攻強守弱的打者身價上漲。

阿瓦瑞茲是古巴人，打過兩季古巴職棒，他仿效一些古巴前輩就近出逃到海地。阿瓦瑞茲在海地結識了未來的太空人隊友葛瑞奧（Yuli Gurriel），然後到美國佛州參加棒球訓練營，太空人球探力主簽下他，但球團拒絕，結果是道奇簽下了他，不久之後再把他交易給太空人。

太空人去年重返世界大賽，阿瓦瑞茲在美聯冠軍系列賽以0.522打擊率改寫大聯盟紀錄，獲選冠軍賽MVP。他尚未取得薪資仲裁資格，本季年薪僅76萬美元，下一季續約開始生效，明年將大漲至700萬美元。阿瓦瑞茲是2019年美聯新人王，生涯打擊率0.287、攻擊指數0.947，也能夠守備左外野。

《洛杉磯時報》曾報導，太空人總管索取阿瓦瑞茲的時候，道奇總裁以為是另一個同姓、名字又很像的小聯盟投手阿瓦瑞茲（Yadier Alvarez），他沒有答應。後來發現搞錯人了，太空人看上的是打者阿瓦瑞茲，於是就點頭賣了。道奇總裁事後承認這是一個重大失誤，當時他更不可能預料到大聯盟會開放國聯球隊使用DH。