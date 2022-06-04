臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書粉專「不演了新聞台」）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書粉專「不演了新聞台」）

總統蔡英文端午節前夕赴「海軍陸戰隊陸戰66旅」視導，更現場扛起5公斤重的國造紅隼反裝甲火箭，被問到「很重嗎？」蔡回應：「不會啊！我就是在試它重量，還滿好操作的。」蔡這句話讓媒體人朱凱翔相當不滿，諷刺道：「但是總統，妳沒裝彈啊！這是火箭發射器，不是降魔杵。」其中「不是降魔杵」5字讓網友大感共鳴，有人更直言：「嘴砲開戰，有嘴就夠了還真的裝彈啊？」

《中國時報》3日報導，蔡英文在端午節前夕赴「海軍陸戰隊陸戰66旅」慰勉，聽取及體驗多項軍事裝備，包括在俄烏戰爭大出風頭的標槍飛彈及雙聯裝刺針飛彈。蔡扛起5公斤重的國造紅隼近程反裝甲火箭，體驗一番，被媒體問到「很重嗎？」蔡回應：「不會啊！我就是在試它重量，還滿好操作的。」

朱凱翔則在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，針對蔡英文評論紅隼近程反裝甲火箭「還滿好操作的」這句話，回應道：「但是總統，妳沒裝彈啊！這是火箭發射器，不是降魔杵。」諷刺意味十足。

此文獲得超過3200個讚、逾520則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「嘴砲開戰，有嘴就夠了還真的裝彈啊？」「手指要放在護弓外面吧⋯⋯還好沒裝彈」、「作秀！妳扛著裝備行軍看看啊！」「妳真的懂戰場的殘酷、前線戰士的辛酸血淚嗎？打仗可是沒有回血復活的」、「真的演很大⋯⋯好多孩子走了，還有在跟死神搏鬥的⋯⋯唉！別人的孩子死不完嗎？」