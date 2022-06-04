一名詹姓男子去年12月19日凌晨開著原廠TOYOTA VIOS愛車在中山高林口往桃園路段，因車速高達時速177公里，遭測速照相拍照後舉發，慘被罰8000元還記點並吊扣駕照3個月，但他不服遭開單，主張原廠TOYOTA VIOS性能不可能開到那麼快，還要求警方自己開他的車上國道測試說服他，但詹男異想天開的說法未被法官採信，一審敗訴，仍可上訴。

根據判決書，詹男於民國110年12月19日4時7分許，駕駛原廠TOYOTA VIOS愛車，行經國道一號高速公路南向44.5公里最高速限100 公里之路段時，遭員警以雷達測速儀測得其車速達每小時177公里，超速77公里，遭舉發超速罰單，以車速超過過最高速限60公里的理由並罰款8000元，並記違規點數3 點，並應參加道路交通安全講習、吊扣汽車牌照3 個月，但詹男不服原處分，向法院提起行政訴訟，

詹男向法官喊冤:「我認為原廠VIOS不可能開到時速177公里。平常我很少上高速公路，我印象中當時我的左側有一台車開很快從我旁邊過去，測速器有閃了一下，我當時還想說那台車幹嘛開那麼快。我是希望警方能夠提供監視器畫面，或是開我的車直接上高速公路，能夠開到時速177公里，我就服氣。」

法官調查，警方使用的測速儀器，有檢驗後發給之證書，自有相當之公信力，而雷達測速儀顯示原告車輛當時行車速度為每小時177公里(速限100公里，超速77公里)，違規事實堪可認定。

法官也認為，詹男指當時有一輛車從他旁邊快速經過，質疑是儀器誤判，但取締照片未拍到其他車輛，詹男也未提出有車輛經過的相關證明，難認其說法真實。

法官調閱車況資料，發現該車是110年5月出廠、10月15日才掛牌，交車上路後僅2個月，車況嶄新良好，且違規時段為凌晨時分，該路段車輛稀少，若駕駛持續加速一定時間和距離，速度會達到177公里並非不可能，因此認定警方裁罰無違誤，判決詹男敗訴。