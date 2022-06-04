湖人在4日正式官方宣布達爾文漢姆出任新總教練，湖人總管佩林卡也發表聲明替漢姆「背書」，強調湖人終於找到他們心目當中最理想的教練，除了完全抹殺過去3年前教頭佛格的努力，甚至2020年幫忙奪冠，更擺明漢姆將可幫助湖人脫胎換骨。

「當有人從發展聯盟開啟自己NBA教練生涯，隨後更經歷許多，最終在一支NBA總冠軍球隊板凳席扮演重要角色，這充分說明某種人格力量，」佩林卡說，「我們球員與球迷會馬上認可漢姆的勤奮本質，這將帶給我們強硬與競爭優勢。」

「加上漢姆對於球賽策略的熟練掌握，以及對於球賽的深入了解，」佩林卡表示，「我們在湖人未來的篇章，擁有一名相當理想的教練，我們非常榮幸且自豪地宣布漢姆成為湖人下一任的總教練。」

問題是漢姆的執教生涯僅擔任過湖人、老鷹、公鹿等隊的助理教練，從未擁有出任總教練的資歷，如今生涯首次擔任教頭，就要執掌詹姆斯、安東尼戴維斯與韋斯布魯克3大球星，加上年齡偏高且容易受傷的球隊體質，漢姆真的有辦法下季就帶領湖人翻身嗎？