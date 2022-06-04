在華人界具有相當影響力的星座專家唐綺陽，不僅擁有專業的占星知識，更斜槓主持、配音等多重身分，粉絲甚至封她為「國師」，不過唐綺陽表示自己承受不起這麼重的頭銜，超高人氣的她日前被網友翻出多年前上節目時的畫面，當時唐綺陽身形纖瘦，被網友虧「也是有當過辣妹的。」

唐綺陽昨（3）日在facebook發文，表示自己收到小編傳來的圖片，一看嚇一跳，看到當下嘴巴裡的水差點噴出來，無奈感慨「好啦，往事只能追憶」，自嘲是用這張照片來警惕大家粽子不要吃太多；PO出的照片是唐綺陽多年前上中視的綜藝節目，那時候的唐綺陽身形非常瘦，整個人外型亮麗，穿著白洋裝顯得很有氣質，不輸任何女星。

唐綺陽當時在節目中分享自己去掉18公斤的贅肉，有眼尖網友認出她身邊的是張菲和黃品源，主持節目是綜藝大哥大，唐綺陽面對主持人的提問露出靦腆笑容，和現在的幹練模樣差別很大。許多粉絲回應「那時候太瘦了，現在超美」、「我怎麼覺得現在的看起來比較順眼？現在有一種知性美」、「很像選美佳麗接受機智問答」、「老師瘦的時候看起來比較犀利。 現在看起來比較好相處」、「老師當時根本就是洋派發片歌手的造型啊」、「老師現在比較美，由內而的智慧美，健康開心最重要」、「天呀，這勇敢時期的張惠妹吧，一路走來你們真的有像耶~」