儘管湖人4日正式官宣漢姆擔任新主帥，但根據《紐約時報》資深記者史坦爆料，湖人一直以來的新總教練首選根本不是漢姆，而是現任密西根大學教練的朱萬霍華，湖人甚至直接告訴霍華，只要他願意來，湖人總教練位置就是他的，卻遭霍華斷然拒絕。

根據史坦報導，朱萬霍華不肯接下湖人總教練位置的主因，除了他想繼續擔任密西根大學教練，畢竟他的兩個兒子都在他的球隊打球，更大的原因就是身為豪門球隊的湖人，本季交出接近災難級的離譜表現，朱萬霍華根本不想來到洛杉磯淌這場混水。

身為昔日「密西根五虎」一員，朱萬霍華生涯待過很多NBA球隊，包含子彈(巫師前身)、獨行俠、金塊、魔術、火箭、山貓(黃蜂前身)、拓荒者與熱火等隊，直到生涯末期加盟熱火，才因當時熱火三巨頭坐鎮沾光，讓他兩度拿下總冠軍。

自從2013年從球員身分退休之後，朱萬霍華就擔任熱火助理教練，直到2019年5月，他宣告重回母校密西根大學擔任教練，更簽下為期5年的合約，如今確實沒有必要刻意離開安穩的大學工作，跳槽下個球季仍然狀態未明的湖人，甚至變成替罪羔羊。