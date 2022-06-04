氣候變遷與疫情讓全球掀起綠色飲食風潮，在台灣更已成為重要趨勢。綠色餐飲指南推出以來已獲200多家餐廳支持成為宣言店家，宣布隸屬雲朗觀光集團的雲品(2748)旗下日月潭雲品溫泉酒店加入，成為首家飯店業者。

綠色餐飲指南表示，未來除了將持續擴大招募，並參照英國永續餐廳協會SRA標準與國內業界環境，推出綠色餐廳分級制，讓葉級綠色餐廳成為餐飲業者成長的典範，與消費者的綠色飲食指南。

綠色餐飲指南以「餐飲食材的選購來源」與「永續面向的實踐歷程」為評核基礎，分成「宣言行動店家」、「一葉餐廳」、「二葉餐廳」與「三葉餐廳」。每級次對應不同主題審核項目與積分，皆為永續飲食涵蓋面向，餐廳可逐步依循加值經營方針，獲得具指標性的殊榮識別。

「綠食宣言」的六大原則為優先採購有機友善食材、優先採用當地當令食材、遵循永續生態及海洋原則、減少添加物使用、提供蔬食餐點選項、減少資源耗損與浪費。而「葉級餐廳」申請須先達到一葉標準才能再申請二、三葉審核，希望餐廳以漸進方式達到永續經營目標。

綠色餐飲指南「葉級餐廳」可獲葉級餐廳專屬證書與更多資源協助，包括但不限於聯合採購、聯合行銷、社群串聯如綠色餐廳經營者共學課程、食材研究會等。此外，也將協助其與全球永續餐廳接軌國際認證與參賽。

金管會要求實收資本額逾20億元的上市櫃公司，自明年起應製作ESG報告，而企業員餐轉綠餐，可讓企業與員工輕鬆從日常餐飲中實踐ESG。對此，綠色餐飲指南擴大邀請企業界等對象，凡符合或有志遵循「綠食宣言」六大原則者，踴躍申請成為宣言行動店家。

此外，綠色餐飲指南的招募對象，將從過往的餐飲業，擴大至無包裝商店，生鮮、飲食良品等天然選物店、含餐飲或小農選物等複合式經營的友善書店、旅宿業、有機通路等多元經營型態。

綠色餐飲指南創辦人、北市文化探索協會秘書長黃俊誠表示，永續飲食已是全球剛性趨勢，飲食產業是糧食、農業、環境、國家安全與永續幸福指標的火車頭，當產業有了與消費者明確溝通的永續標準、產業升級系統和共學社群支持，就能形成具正向循環的支持力量。

黃俊誠表示，欣見國內領導飯店業者雲朗觀光集團旗下日月潭雲品溫泉酒店能加入綠色餐飲指南，作為台灣未來觀光飯店業的發展典範，從飲食、農糧更進一步推動台灣永續觀光發展。也希望邀請更多的餐飲相關夥伴，攜手創造永續飲食與觀光的標竿與世界典範。