1名女網友在《爆怨公社》寫下，她的職業是清潔工，平均薪水6至7萬，但每次她提及她的工作內容時都會遭人鄙視，讓她不禁心酸喊：「不明白，為何用自己的雙手賺錢，還會遭人看不起」貼文一出，引起大批網友們熱議：「正常上班族薪水都沒這麼高」、「一堆光鮮的工作，回頭吃麵包」、「低調的王者」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，她說她是1名清潔工，不明白為何當清潔的都會被人看不起，她都是用她的雙手賺錢，沒想到卻會被瞧不起，原PO表示，她的薪水是浮動薪資，平均月薪在6萬左右，但如果她工作都滿班的話，薪水至少7萬以上，但每次她要交朋友時，大家一聽到她是清潔工，都會被用鄙視的眼神看待，她抱怨以後她該如何尋找另外一半。最後她在文末貼出一張日常用餐的照片。

文章一曝光，引起不少網友們紛紛留言力挺：「很好的工作，有付出才有收獲」、「沒清潔員的付出，環淨清潔難以想像」、「低調的王者啊，好好享受妳的生活品味」、「憑自己的雙手雙腳在努力工作很棒的啊」、「現在一大堆外表光鮮的工作，回頭吃麵包」、「別瞧不起清潔工，沒有他們汗水哪來乾淨的環境」、「正常上班族薪水都沒這麼高」。