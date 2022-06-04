汪小菲婚變風波日前因台灣狗仔葛斯齊的參戰，曬出3張汪小菲與女子曖昧照片，引發軒然大波，後來汪小菲發聲明，宣布將放棄追訴葛斯齊所有民、刑事之法律責任，事情也算漸漸落幕。昨(3日)張蘭在直播對嗆酸民，稱大家道聽塗說，「小黑粉們，都是你們在中間瞎傳話，瞎攪和，智商都不在線，都不如一隻聽話的狗」。

「最強狗仔」葛斯齊日前在直播中放出3張照片，證明汪小菲與其他女子過從甚密，原本他還預告之後將再度直播爆料汪小菲的後宮秘辛，更向汪小菲喊話，賣關子說：「有你最想要知道的事，有你最好奇的事，有你問我但我一直不回答你的事情」，卻在直播前突然改變預備好的內容，據悉是與汪小菲取消提告葛斯齊有關。

張蘭直嗆酸民。（圖／翻攝自明星八卦播報微博）

而對於汪小菲陷入的緋聞，原本傳出一度氣到進醫院的張蘭，返家後也火力全開護兒子，按讚網友所說：「其實小菲人不錯，又愛國，人家把財產豪宅都給了大S了，自己一個人面對承擔難做的生意，並且大S這麼快就找了老公住在小菲給的豪宅裡，換誰心裡也不舒服啊」、「感覺S一家手段很強，一切都是他們公關好的，分工明確」，有人說：「但是你兒子太過分了吧，我一直支持你們來著，那些照片真無語」，張蘭回應：「哎，只能說你『一葉障目』」。

昨張蘭再度回到直播工作，眼見仍有許多酸民、黑粉亂留言，她忍不住回嗆這些人沒有自己智商、獨立思考的能力，只會亂說話，「都不如一隻聽話的狗」，引來其他網友說：「張蘭罵的沒錯」、「老太太天天張嘴就來」、「那我們這些黑粉還是不要支持他們家的餐廳了」、「人家偷稅了還是販毒了，辛苦打拚的一對母子，被你們罵。難道起碼的尊重他人的教養都不配你們用一用」、「娛樂圈，一塌糊塗」。