在城博會活動期間，乘坐夏日海洋號，也能夠從國門展區到正濱展區看光雕秀。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

很多人都知道大航海時代，西班牙人途經台灣時，衷心讚嘆一句：「福爾摩沙（美麗之島）！」但大多數的民眾很難體會當時西班牙人的視角。如今，即將於6月10日登場的2022城市博覽會中，民眾有機會從海上，看到基隆的嶄新風貌。

基隆市政府表示，即將於6月10日至19日正式登場的2022城市博覽會中，特別安排了全新的「夏日海洋號」客船，串聯城博會的基隆港國門展區及正濱漁港正濱展區，讓遊客能夠在海上看到不同角度的基隆。

基隆市長林右昌指出，基隆是台灣邁向國際的國門之都，從大航海時代到現在，基隆城市的發展是向著海洋、向著世界，城市博覽會也將透過海洋的角度，呈現基隆獨特的歷史文化及旅遊體驗。

基隆市觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，海上看展是城市博覽會的亮點之一，將提供旅客日夜皆美的遊程體驗。民眾可以沿途欣賞到全新的城際轉運站、山海鳴光公共藝術、國門廣場、人間系列-紳士、海洋廣場海境藝術裝置、東岸郵輪廣場光脊丘藝術裝置、文化中心山海洄游、東岸旅客中心麗都蝶客花園、KEELUNG地標、太平國小光電獸＃26等國門展區亮點，夜間還有光影展演。正濱展區還有色彩屋海派浪漫光雕秀、潮藝術、阿根納造船廠光雕藝術、正濱舊漁會大樓及全新的正濱遊客中心等，不管白天或黑夜，都有不同的美。

曾姿雯說，這項海上遊程由鴻宇海運安排夏日海洋號自主營運，市府及航港單位協助合作推廣。城博會期間每日上午10時至晚上10時從基隆港小艇碼頭至正濱漁港5A碼頭往返，平日12航次、假日16航次，單程約20至25分鐘。