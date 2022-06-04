疫情爆發至今，確診死亡多在24小時內被火化，導致民眾無法見到離世家屬的最後一面。對此，中央流行疫情指揮中心昨卻表示，染疫死亡沒有要在24小時內火化，只有要在24小時內通報，引起軒然大波，知名編劇岳清清見狀則說，姪子近日確診離世，為何殯儀館與醫院都催著要趕緊火化呢？是所有人都會錯意，還是大家都誤聽了？

岳清清昨在臉書發文懷念已逝姪子說，這幾年來的每個周六，只要時間允許，姪子都會去台北車站發便當給無家可歸的人，因為這孩子天生就有一個悲天憫人的心腸，這也是為什麼他們面對他的離開會如此不捨、也如此難以承受。「他太貼心了，是個溫暖有禮的孩子，要是你認識他，你一定會很喜歡他。」

岳清清也說，指揮中心說確診死亡的人沒有要在24小時內火化，而是24小時內通報，那為什麼殯儀館、醫院都催促她的兄嫂要在24小時內火化姪子呢？是大家都誤聽了嗎？還是大家都會錯意了？又或者是整件事情都在滾動式調整？但如今爭辯這些也沒意義了，因為家人都來不及看他的最後一面。

針對感染新冠肺炎後死亡的要怎麼處理，發言人莊人祥透露，規定第五類傳染病要在24小時內火化，但新型流感與新冠肺炎除火化之外，經主管機關同意也可深埋，沒有說要24小時內進行，但大家好像一直都有這樣的誤解，因此最近他們也有發文給地方衛生局與各醫院說明。

疾管署網站上對「確診儀體處理時效」的解答則是，根據傳染病防治法第50條規定，染第一類傳染病的遺體應於24小時內火化；染第五類傳染病的遺體則要在中央主管機關公告的期限內火化。而中央目前對染新冠的遺體沒有訂有明確火化的期限，但依傳染病防治法實施細則第13條規定，對疑似染第五類傳染病的遺體應盡速火化處理，但若有特殊原因未能火化，經地方主管機關核准，可依規定深埋。