烏克蘭部隊炸毀俄軍坦克

俄軍在烏克蘭巷戰打得辛苦，《艦船知識》（Naval and Merchant Ships）說，中方已從中汲取關鍵教訓，有一天可能應用在台海衝突上。

據《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，《艦船知識》的分析指出，對中方來說，俄軍在烏克蘭的軍事行動格外值得參考。文中說，烏克蘭利用俄軍的罩門，成功迫使對方改變戰略，而這成功幾乎無法排除如北約（NATO）和美國等因素。分析說，不難想像，台灣也會獲得美國和北約指導、計畫、情資，經驗和訓練。

文中並強調，台灣多山的地形會使任何攻勢遠比在烏克蘭更困難。分析指出，台灣主要的交通路線數量有限，並繞島興建；而烏克蘭城市的道路呈網狀，為俄軍提供入城的許多選擇。

而這限制了突襲的選擇，因為對主要道路的任何蓄意破壞，都會把解放軍分割得較小。文中說，攻擊需要靠海、空軍藉後勤支援。更具體地說，兩棲部隊不僅需要完成運兵，登陸和支援任務，還需要確保在全台各地跨區域機動，形成一支綜合作戰團隊。

烏克蘭巷戰

至於另一個教訓，就是台灣人對解放軍戒心很高。為了因應這個狀況，文中建議，將台灣部隊阻在城外，並勸台灣人留在家裡，必要時切斷網際網路連線。要是台灣部隊選擇堅守住宅區，那解放軍可以利用中小型無人機收集情資，並進行精準打擊。