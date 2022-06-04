絨鼠寶寶習慣躲在岩石縫隙以及穴中。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市立動物園雙喜臨門！3月絨鼠家族增添新成員，3隻絨鼠寶寶無辜模樣令人融化，5月昆蟲館水豚媽媽也生下3隻水豚寶寶，目前昆蟲館正在幫水豚媽媽坐月子，預計水豚寶寶8月中斷奶，8月底就能與民眾相見歡。

3隻水豚寶寶於5月19日晚間誕生，新竹昆蟲館館長柯心平表示，水豚家族目前身體狀況良好，相當活潑，寶寶也由水豚媽媽餵母奶，預計8月中斷奶，8月底亮相。

柯心平說，3隻水豚寶寶體重分別是1430公克、1385公克及1325公克，不過寶寶剛出生時似乎搞不太清楚狀況，都找水豚爸爸要奶喝，爸爸相對媽媽也較為緊張，不停顧小孩，模樣逗趣。

新竹動物園也在3月迎接3隻絨鼠寶寶，長尾絨鼠體長約24至28公分，尾長14至15公分，由於長相與動畫角色相似，被許多台灣人稱為「龍貓」。

園長楊礎遠指出，絨鼠的飼養條件較高，除了長期開冷氣打造低溫乾燥環境，也需要空間提供牠們跳高，因此育養照護上比較需要費心。

楊礎遠表示，絨鼠習慣居住在岩石縫隙以及穴中，民眾要睜大眼睛，才能找到絨鼠以及寶寶們蹤影，另外，坐完月子的絨鼠媽媽，還在照顧絨鼠寶寶，較敏感也需要多休息，因此也請遊客到絨鼠館拜訪絨鼠家族時，務必輕聲細語。

新竹昆蟲館每周一休館，周二至周日營業時間為每日早上10點至下午5點，館內會定時推出各種動物行為訓練課程，大小朋友都可參加。

動物園則每周一休館，周二至周日早上9點至下午5點營業，為安心遊園，入園需全程配戴口罩、檢測體溫高於37.5度將會婉拒入園，入口亦提供酒精消毒，請民眾配合防疫。