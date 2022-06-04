在特斯拉執行長馬斯克喊出經濟不妙、公司必須裁員10%後，周五（3日）股價遭斬首崩殺逾9%。財信傳媒董事長謝金河表示，馬斯克近期投資推特爭議不斷，還當起經濟學家預測未來，就連員工要在辦公室待滿40小時的事都要管；他認為，馬斯克管不住嘴巴，喜歡信口開河，「當股東的人，恐怕要十分小心」。

特斯拉日前一封內部信件流出，執行長馬斯克披露，對於經濟前景有「超級不祥的預感」，認為公司必須裁員10%，並暫停招聘新員工；消息傳出後，特斯拉股價周五斷崖式崩跌9.22%，收在703.55美元，眼看700美元大關岌岌可危。

謝金河在臉書發文指出，自從賈伯斯逝世後，馬斯克已成地表上點石成金的創富奇才，只要馬斯克意念所至，被他相中的標的，都會出現巨大波動，像是最近的Twitter，馬斯克做法反覆無常，就讓Twitter股價出現非常大的起落。

他表示，最近的馬斯克有一些爭議，一是既然決議私有化Twitter，價格定了，就不要抽腿，等到驚覺買貴了，又挑一大堆毛病，一切重來，信用已嚴重打折扣。

「其次是馬斯克管不住嘴巴，喜歡信口開河，像他説拿下Twitter之後，下一個目標是可口可樂，他說若拿下可口可樂經營權，他會在可樂加上古柯鹼的配方，這個話令市場嘩然。馬斯克在心情低落時，曾在受訪中公開宣稱他孤獨的時候抽大麻，這也會讓股東擔心他的身心狀況。」

還有最近ESG（永續投資）把Tesla除名，氣得馬斯克破口大駡。謝金河認為，其實Tesla在E（environment）的環境保護，S（social）的社會責任，問題比較小，重點在G（governance），也就是公司治理的問題。馬斯克像脫韁野馬，沒有人栓得住他。

最近馬斯克說這個世界賺錢太容易，經濟衰退是好事，這兩天，他又說對未來經濟有非常不安的感覺，將暫停全球招募，必要時還要裁員一成員工！最近他又放狠話：每個人每周至少要在辦公室工作40小時，如果你不出現，我們將假定你已經辭職。

謝金河指出，這種人資管理的事，馬斯克一下子像經濟學家預測未來，一下子又變成人資長，規定大家要在辦公室待滿40小時。這種管理工作，馬斯克親力親為，對Tesla的未來恐怕不是好事。今年Tesla市值一度破1兆美元，這種兆美元企業需要強大的治理團隊，絕對不是靠一個人吆喝。

謝金河直言，企業創業初期可以靠著一個人的神力，創造一大片江山，但攻城容易，守城困難，如果經營沒有建立團隊，只靠一個人喊來喊去，當股東的人，恐怕要十分小心。