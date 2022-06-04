俄烏開戰已進入第四個月，目前俄軍已佔領大半北頓內茨克（Severodonetsk）地區，也是俄軍的最新戰果，而該地也是烏軍在盧甘斯克地區最後一個戰略要地，之後如何守住頓內茨克（Donetsk）乃至整個頓巴斯地區成為戰情關鍵。

英媒《衛報》（The Guardian）分析，目前在俄羅斯境內、緊鄰烏克蘭蘇米（Sumy）省的的庫斯克州（Kursk）中有大量軍隊、火炮在邊境集結，俄軍極有可能複製在盧甘斯克地區的模式繼續進攻。

對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日在政論節目《關鍵時刻》表示，自烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）淪陷後局勢看似開始對俄軍有利，目前北頓內茨克地區已有7-8成被俄軍攻陷，而美國似乎有意對俄羅斯「放水」。

吳子嘉指出，上月美國參謀聯席會議主席米利（Mark Milley）與俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）有過熱線，「換言之他們之間都有一個協調的概念」，而俄軍在烏克蘭狂轟濫炸背後也是美軍在縱容，他認為目前歐美希望把烏東控制權交給俄羅斯，回到2月24日前的局勢重新談判，「做一個大型的搓圓仔湯」。