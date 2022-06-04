一名人夫帶王姓小三開車出遊，沿途遭到老婆帶徵信社人員跟監拍攝，甚至兩人在遊客服務中心停車場後座「車震」時，還被當場拍下2人下半身全裸，呈現上下交疊緊貼對坐畫面，但但丈夫與小三否認嘿咻，一審及二審法官也都認為，單就該照片仍難認定「有性器接合」，但兩人行為已逾越朋友分際，判2人應給付正宮15萬元，全案確定。

根據判決書，正宮向法院提告，她與丈夫於96年4月結婚，109年7月離婚。但丈夫與小三竟於109年7月間，開車前往石岡旅客服務中心停車場，兩人在車子後座，都下半身裸露未穿外、內褲、還上下交疊緊貼對坐之方式進行性行為，已嚴重侵害她的配偶權，更導致她到受有精神上嚴重損害，因此求償100萬元。

但是小三喊冤表示，她和男方沒有發性關係，且事發當日，雙方已經簽立協議和解書，未料和解書內容都是徵信社人員撰寫後交由她簽署，當下因為心情尚未平復而未特別注意和解書內容，她從來沒有承認有發生性行為。而且對方夫妻長期婚姻不睦，女方在離婚後還經常跟蹤她，同時傳LINE威脅，所以應該在離婚前就已經有其他對象，她沒有任何過失。

法官勘驗正宮所提出之徵信社拍攝現場照片，雖可見兩人下半身均未穿衣物，且上下交疊，對坐於汽車後座，而有肌膚接觸，但單自照片內容觀看，無從認定是否已有「性器官接合」之性行為。正宮雖以一般社會常情，男女未著下身衣褲而對坐，顯然就是有發生性器官接合之性行為等語，但這都只是正宮臆測之詞，不過兩人確實已經逾越普通朋友分際。至於當時雙方簽的和解書，也沒有寫下要賠償多少錢，因此一審判丈夫與小三應給付正宮15萬元。

但是正宮不服，仍主張丈夫與小三有嘿咻，堅持賠償金額仍以100萬元，但丈夫及小三抗辯，當下因為心情尚未平復而未特別注意和解書內容，她從來沒有承認有發生性行為。而且女方在離婚後還經常跟蹤她，同時傳LINE威脅，認為吳妻本身也有過失。

二審法官也認為，照片兩人雖下半身沒穿褲，上下交疊在汽車後座對坐，有肌膚接觸，但單就照片仍無法認定是否已有性器接合之性行為，認定一審判絕無違誤，予以駁回。