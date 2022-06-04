首場LIV高球聯盟巡迴賽將於英國倫敦開打，為了做出聲勢，LIV不惜重本給予參賽選手最高等級的待遇。根據英媒Telegraph Sport報導，出賽的48位選手和他們的桿弟將獲得免費機位、哈特福五星級飯店住宿與Spa、頭等汽車服務，以及首批參賽者專屬的奢華派對。

盛大的派對將在當地遼闊的製片廠RD Studios舉辦，邀請名人「Fat Tony」擔任DJ，也少不了雞尾酒和奢華的餐點。賽事中的飲食另交由米其林星級主廚打理。這被媒體形容為老虎伍茲（Tiger Woods）等級的待遇。

LIV背後大金主是沙烏地阿拉伯政府的投資集團，他們預計投入20億美元（新台幣587.5億）。最誇張的是根據Telegraph爆料，LIV拿出1億英鎊大紅包（新台幣36.7億）送給前球王達斯汀強森（Dustin Johnson），成功誘使他叛離PGA。這已經遠超過強森PGA生涯累積的總獎金7400萬美元，即使他因此丟掉一些代言，還有可能回不去PGA。

PGA美巡賽官方聲明，這些叛逃前往LIV的選手將會被懲罰，可能是罰款、禁賽或是永遠逐出。第一批「叛將」包括兩次大賽冠軍達斯汀強森、凱默爾（Martin Kaymer）以及另外4位拿過大賽冠軍、和幾位世界前100名的選手。

麥克羅伊（Rory McIlroy）先前嚴厲批評LIV，他的態度卻開始軟化，雖然他沒有叛逃，但他的一些好朋友決定前往LIV。麥克羅伊表示：「我不希望看到他們受罰，他們只是做了對自己正確的決定。」

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