環球晶(6488) 近期股價技術面偏多，上周的周線黃金交叉季線，股價突破周、月、季線反壓，雖然外資上周連4個交易日賣超，但投信大舉加碼，近5個交易日投信買超上櫃股第一名就是環球晶。從基本面來看，公司月營收年增連20個月正成長，毛利率在首季再創歷史新高。

環球晶第1季受惠產品平均售價提高及產品組合優化，毛利率攀高至42.6%，創歷史新高，但因業外世創持股評價損失影響獲利滑落，EPS為4.01元。

環球晶考量目前進行多項擴產計畫，且各國將快速調升利率，未來資金成本可能升高，環球晶日前董事會今天決議通過去年度下半年盈餘每股配發8元現金股利，7月12日除息，現金股利將於8月5日發放。

針對俄烏戰爭和中國封城對公司的影響，環球晶指出，下半年全球經濟風險加劇，歐洲市場因距離較近，受到的影響可能相對較大。不過，目前晶圓訂單並無顯著影響。而在中國封城政策，環球晶表示，子公司昆山中辰矽晶因當地政府政策影響，4月2日至27日間工廠停產，目前已經復工。集團利用全球布局，靈活調配生產以降低對客戶影響，對財務及營運並無重大影響。

環球晶後併購世創破局，原規劃用於收購案的資金，部分轉為資本支出，擴增12吋晶圓與化合物半導體產能；環球晶也在3月宣布將在義大利新建12吋產線，成為義大利首座12吋晶圓廠，產能可望在2023年下半年開出。

環球晶併購世創破局後，宣布今年至2024年總資本支出將達新台幣1000億元，進行多項現有廠區及新廠擴產計畫，其中20億美元用於擴建新廠，擴充產能涵蓋12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8 吋 FZ、SiC晶圓 (含 SiC Epi)、GaN on Si 等大尺寸次世代產品。