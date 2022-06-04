根據研調機構Strategy Analytics最新報告指出，全球平板應用處理器(AP)市場規模在2021年達到30億美元、年增長12%。蘋果持續站穩龍頭、比重達62%，至於聯發科(2454)，則持續在非iPad平板電腦出貨量保持領先。

一般來說，平板電腦AP市場是移動終端市場的一個關鍵部分，繼在2020年新冠疫情爆發後出現反彈，2021年出貨量年減8%，2020年在全球疫情爆發之初，大規模的遠距教學曾掀起一波平板買氣。2021年市場對低端平板電腦AP的需求減少和晶圓供應限制影響了出貨量，但由於高端平板電腦AP的產品組合拉動下，平板電腦AP市場的平均銷售價格(ASP)依舊有兩位數的增長，也使得全球平板應用處理器(AP)市場規模在2021年達到30億美元、年增長12%。

各處理器品牌比重上，蘋果以62%的營收市占率坐穩平板電腦AP市場，其次是英特爾的占12%和高通的10%。包括蘋果、聯發科和紫光展銳出貨量增長，而全志、海思、高通、Rockchip和三星LSI的出貨量在2021年則出現下滑。聯發科則在亞馬遜、聯想、三星等公司的平版產品力挺下，保持了其在非蘋果平板電腦AP市場的龍頭地位。

此外，數據也顯示，基於Arm的平板電腦占平板電腦AP總出貨量的89%。