德國南部巴伐利亞邦一處阿爾卑斯山度假勝地附近今天發生列車脫軌事件，造成至少4人死亡、30人受傷。事故原因仍在調查當中，但官員說，有可能是技術故障所致。

事故發生在中午過後不久，當時列車才剛離開度假小鎮加密希帕坦克欽（Garmisch-Partenkirchen）開往慕尼黑（Munich），卻在加密希帕坦克欽郊外的伯格蘭（Burgrain）地區出事。

法新社報導，出事的紅色列車數節車廂側臥在公路旁的草地上。救援人員站在車廂旁，用梯子爬上去救援受困乘客。

警方透過聲明表示：「截至下午3時32分為止，在這場嚴重的列車事故中，有4人傷重不治。」

警方說，約有30名乘客受傷，其中15人傷勢嚴重，必須在鄰近醫院住院接受治療；同時正展開大型救援行動。

巴伐利亞邦（Bavaria）內政廳長赫曼（Joachim Herrmann）說，其中3名罹難者被發現時已氣絕身亡，第4人在送醫途中傷重不治。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對這起事故表達震驚，並慰唁罹難者家屬。

上巴伐利亞警方發言人宋塔克（Stefan Sonntag）說，這輛區域列車「非常擁擠，很多人搭乘，因此造成這麼多人受傷」。

德國南部巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）和巴伐利亞邦的學校將於明天開始放假，令人擔心可能有孩童在事故中受傷。

根據美聯社消息，列車脫軌原因仍在調查中。事故發生當下，車上約有140人，包括許多要從學校回家過聖靈降臨節（Whitsun）的學生。

從德國電視台播放的畫面可見有青少年在軌道上，顯然他們是設法自行爬出車廂。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，慕尼黑到加密希帕坦克欽之間的部分路段已封閉，車輛暫時改道。

德鐵目前還無法說明事故原因，但巴伐利亞交通廳長班海特（Christian Bernreiter）告訴巴伐利亞廣播公司（Bayerischer Rundfunk），可能是技術故障所致。

他說：「沒有第三方涉及此事，因此推測是某種技術因素造成，不是在列車上就是在軌道上。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110604