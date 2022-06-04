這場混戰5人受傷。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

端午連假第二天，高雄市三民區一家熱炒店發生鬥毆事件，兩派人馬喝完酒結帳要離開時，其中一方出言虧「還要讓女生結帳」，爆發衝突，酒促妹勸架時也被擊倒在地，其中一方拿出辣椒水當武器，混戰中警方趕抵將雙方支開，現場共造成5人受傷。

47歲的羅姓男子與45歲的陳姓友人4日凌晨2時相約到三民區十全路一家熱炒店聚餐飲酒，而隔壁桌則坐著許姓男子、黃姓及蘇姓男子，之中有一名35歲的劉姓酒促小姐因都熟識雙方，不斷換桌聊天，推銷酒類。

酒過幾巡後結帳時，羅男這桌虧笑說「男人喝酒喝那麼久」、「還要讓女生結帳」等話，讓許姓男子這方很不爽，雙方發生口角衝突，進而發生扭打。

兩派人馬就在店裡面打起來，劉姓酒促小姐上前勸架時還被打到在地，羅男一方則拿出辣椒噴霧噴向許男等3人，但導致現場5人受辣椒噴霧影響眼睛無法張開，痛倒在地上，轄區警方獲報趕抵現場，將打架的人支開。

鬥毆現場，造成5人受傷，其中羅男頭部撕裂傷，血流滿面，送醫無大礙，警方將所有人帶回派出所，訊後依聚眾鬥毆罪、傷害等罪嫌移送法辦。

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