端午連假首日凌晨，21歲劉姓男大生騎重機在台1線屏東枋山段454公里處迴轉時，遭1輛疑似高速行駛的小客車撞上，重機卡在汽車底盤撞上安全島，劉送醫不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

端午連假首日凌晨，21歲劉姓男大生騎重機在台1線屏東枋山段454公里處迴轉時，遭1輛疑似高速行駛的小客車撞上，重機卡在汽車底盤撞上安全島，劉送醫不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

端午連假首日凌晨， 21歲劉姓男大生騎重機在台1線屏東枋山段454公里處迴轉時，遭1輛疑似高速行駛的小客車撞上，重機卡在汽車底盤撞上安全島，劉送醫不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

端午連假首日凌晨，屏東傳出死亡車禍，21歲劉姓男大生騎重機在台1線枋山段454公里處迴轉南下時，遭1輛疑似高速行駛的小客車撞上，劉男當場被撞飛數十公尺，重機則卡在汽車底盤撞上安全島，劉送醫不治，雙方酒測值都為零，肇事原因警方釐清中。

據了解，劉男與友人計畫連假騎車出遊，3日凌晨1點多相約在台1線枋山段的某家南下超商會合，不料他騎過頭，只好再北上又迴轉南下，沒想到就此發生憾事，他往北至成功路口迴轉時，該路口閃著紅燈，下一秒他就被輛往南直行的小客車撞上，且疑因小客車車速很快，不僅劉男被撞飛，重機還卡進小客車車底失控撞上安全島。

劉男送醫後不治，小客車的20歲陳姓駕駛與乘客則受輕傷，雙方酒測值都為零，警方表示，整起肇事原因尚待釐清，該路段限速60公里，陳姓駕駛稱他只有開70，案發過程他是否有超速問題，仍待調查中，陳訊後依過失致死罪嫌函送。

不過有網友拍到，肇事小客車在台1線南下444公里時，不僅超越他的車，經過1個固定測速桿時還出現閃光燈，疑似超速被拍，接著再往前1公里車禍就發生了，認為是肇事小客車車速太快，但該影片已被撤除。