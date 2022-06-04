「甜蜜教主」王心凌近日參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，首集就以經典成名曲《愛你》掀起一波回憶殺，不僅直衝當日熱搜冠軍，在抖音、B站、快手直播等平台都迅速登上熱榜冠軍；不過卻傳出大陸業者以「王心凌男孩」為名搶先申請註冊商標，分類是日用品，讓許多網友傻眼。

昨（3）日播出《乘風破浪》的第一次公演舞台，王心凌和黃小蕾、吳莫愁、吳謹言表演了江淑娜歌曲《談笑一生》，在工作同時不忘和粉絲分享演出前苦練的影片，她在返回住去途中不忘用手機看舞步練習，透露從下午3點半一路練到晚上11點多，一共8小時都沒有停下，面對粉絲們的叮嚀，王心凌回應「很多朋友都在叫我不要晚睡、不要心情不好，你們...根本不是王心凌男孩、女孩，你們是王心凌媽媽吧？」

影片中王心凌透露準備舞台的時間很短「說是有一個禮拜，但根本沒有，只有四、五天，所以是一個蠻緊迫的時間，要把算是複雜的跳舞給完成，需要花時間去練習」，雖然最後她的隊伍落敗，導致隊友吳莫愁、黃小蕾被淘汰，讓她表示相當不捨，但也不忘自我打氣「約好了，每一次面對挑戰，都要一樣的努力、認真。」

近日爆紅的王心凌被部分人視為新商機，陸媒報導有人以「王心凌男孩」申請註冊商標，主要是日用品類，目前商標正在申請中，這種作法讓網友們吐槽「什麼熱度大就搶注什麼，這些人說白就是沒本事創造啊，靠別人的影響來達到自己的利益」、「這些搶注的人手也是夠快的啊，什麼火就速度搶注」、「好煩這種愛搶註商標的，喜歡帶人家名字的」、「這種搶注真的是很無語啊，就是什麼紅了就不停蹭熱點蹭熱點」