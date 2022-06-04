聯合國日前通過土耳其改名要求，將國名從Turkey改名為Turkiye（發音: Tur-key-yay）。一直以來，安卡拉當局都非常介意國名與「火雞」同音，火雞也一直是美國感恩節的象徵。但CNN分析，除了火雞的原因之外，更重要的是為明年選舉做準備，目前尋求連任的土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在各項民調中都表現不佳。

聯合國在周四通過該國更名為Turkiye，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示此舉將「提高土耳其的品牌價值」。伊斯坦堡智庫經濟暨外交政策研究中心（EDAM）主席烏爾根（Sinan Ulgen）表示，土耳其改名的原因就是要消除與火雞的聯繫，且Turkey在口語中，也有失敗的意思。

而對艾爾多安來說，新名稱更好的表達了「土耳其的民族文化、文明和價值觀」。烏爾根說，這不是土耳其第一次嘗試改名，在1980年代中期，前總統總統歐薩爾（Turgut Ozal）也做了類似嘗試，但沒有獲得這麼大的反饋。

卡內基歐洲智庫的西卡爾迪（Francesco Siccardi）分析，這是現任政府為接觸民族主義選民的選舉戰略。目前土耳其面臨經濟動盪，通膨率達73.5%，創22年新高，連帶艾爾多安的民調下降，執政黨支持率與2018年相比更差了幾乎10%。

西卡爾迪表明，在危機時刻，艾爾多安傾向於用民粹舉措來轉移國內注意力，他表示:「新名稱可以分散國內民眾對具體而緊迫問題的注意力，也為艾爾多安建立論據，支持他建立一個更強大、傳統的土耳其。」

另一個象徵意義是，Turkey的名稱是在一戰後採用，西卡爾迪說，在全球採用新名稱將「鞏固艾爾多安在土耳其歷史的地位」，僅次於開國元勳凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）。