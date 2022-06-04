曾在4月底確診新冠肺炎的新黨台北市議員侯漢廷，日前因身體不適，出現比4月更為嚴重的症狀，快篩後發現呈現陽性反應，苦笑說「成為台灣唯一重複確診的政治人物」。媒體人黃揚明也表示，根本就沒有無敵星星這回事，質疑「指揮中心這樣的指引是不是有點問題？」

侯漢廷昨（3）日在臉書表示，先前確診解隔後，除了有較易疲憊及喉嚨不適的狀況外，沒有其他任何症狀，但1日卻突然開始咳嗽，2日晚間更出現發燒、頭暈，喉嚨甚至出現如被刀割斧劈的疼痛，症狀比上回確診時還要嚴重，因此在3日早上進行快篩，結果為陽性，

侯漢廷認為，這次陽性出現了新症狀，也有接觸過新的確診者，應該是重複感染才對，但根據目前的規定，他卻可以四處趴趴走，對指引提出質疑，並說「我會更加嚴格，自我隔離並符合醫師指引規範。」

黃揚明也在臉書說，依指揮中心指引，3個月內不管感染幾次都視同感染一次，質疑「指揮中心這樣的指引是不是有點問題？根本就沒有無敵星星這回事啊……」

針對侯漢廷疑似重複感染一事，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨日表示，一般來說三個月內不會重複感染，應該是處於陰陰陽陽的階段，並指出若曾確診過，在之後的三個月內不會再被判定為確診。